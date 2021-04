Stabilimenti balneari, Marras e Anci: ''Dal weekend Toscana pronta ad accogliere visitatori in spiaggia''

“Le linee guida fissate per l’estate 2020 hanno funzionato, ben venga dunque la scelta del Governo di replicarle anche per la stagione 2021”. Questo il commento dell’assessore al turismo, Leonardo Marras, e del sindaco di Castagneto Carducci e responsabile Anci Toscana demanio marittimo, Sandra Scarpellini, a seguito dell’incontro che si è svolto questa mattina con i rappresentanti delle associazioni dei balneari.“I protocolli di sicurezza – proseguono - si sono dimostrati validi e sono stati riproposti in modo identico nel decreto nazionale, grazie a quelle regole sono garantiti distanziamento adeguato e operazioni di igienizzazione frequenti. Stamani abbiamo raccolto le istanze degli operatori e invitiamo tutti i Comuni interessati e gli stabilimenti a prepararsi per partire già tra qualche giorno”.