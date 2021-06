Un questionario per costruire l’osservatorio della filiera turistica della provincia di Siena

L’iniziativa lanciata da Confcommercio e Confesercenti Siena con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Un questionario per costruire l’osservatorio congiunturale della filiera turistica della provincia di Siena. Il questionario è accessibile si può compilare sia da smartphone che da pc al link bit.ly/34oBHmY e rimarrà aperto fino al 10 giugno 2021.E’ l’iniziativa lanciata da Confcommercio e Confesercenti che stanno realizzando, con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, l’osservatorio congiunturale della filiera turistica della provincia di Siena. Perché? Per analizzare e monitorare lo stato di salute dell’intera filiera al fine di individuare le strategie più appropriate da attuare per lo sviluppo futuro, funzionali alla tenuta del tessuto economico in ragione anche dei cambiamenti avvenuti con il Covid-19.L’osservatorio intende avere dati aggiornati sulla situazione turistica ed economica e costruire una piattaforma che renda disponibili sia per le aziende che per i turisti le risorse del territorio: ristoranti, noleggio, guide, strutture ricettive, negozi al dettaglio. Per questo c’è bisogno degli operatori: solo 10 minuti del loro tempo, ora, per la costruzione dell’osservatorio, e poi in futuro per renderlo attivo, si tratta di 10 minuti del proprio tempo ogni 3 mesi. Un piccolo sforzo per valutare lo stato di salute delle imprese e l’impatto generato dalla pandemia, per cogliere il sentiment del futuro e costruire nuove strategie, restituire azioni concrete dedicate a tutti gli operatori del turismo. Chiaramente le informazioni acquisite saranno elaborate in forma assolutamente anonima e aggregata.Per informazioni sul progetto è possibile contattare Confcommercio Siena chiamando Luisella Bartali, sia telefonando allo 0577-248864 o scrivendo all’indirizzo mail lbartali@confcommercio.siena.it. Per Confesercenti Siena è possibile contattare Carmine Diurno scrivendo alla mail segreteria@confesercenti.siena.it o telefonando allo 0577 252237.