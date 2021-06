Inseguendo la storia a sud di piazza del Campo, nell’estate di Siena tornano ''Le Scoperte''

Nuova serie di percorsi serali in arrivo nel capoluogo e in provincia

Nell’estate 2020 fu una delle poche serie di eventi che riuscì a riproporsi, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti. E quest’anno ci riprova, con estensione e variazione di trama. Tra luglio e settembre tornano “Le Scoperte”, le passeggiate guidate nelle sere d’estate e nella storia di Siena curate dalle guide turistiche Federagit Confesercenti di Siena. Si comincia con l’anteprima, gratuita come tradizione, giovedì 1 luglio all’ora dell’aperitivo; poi il programma vero e proprio, a partire dalla metà del mese prossimo.“Sarà il nono anno consecutivo – spiega Martina Dei, coordinatrice - dal 2013, ogni estate le guide turistiche di Siena hanno offerto un programma sempre diverso per il giovedì sera. La pandemia ha di fatto congelato la nostra professione per un anno e mezzo, se si eccettua la parentesi estiva del 2020 e, speriamo, quella che sta cominciando. Tornare ad incontrare il pubblico, cominciando dai residenti, l’anno scorso fu per noi prima di tutto un segnale di sopravvivenza. Ci proviamo anche quest’anno”.Il passeggio nella storia di Siena quest’anno si concentrerà su una specifica parte della città: “A spasso a sud del Campo” è infatti la declinazione dello slogan per le Scoperte 2021. E sarà proprio un suggestivo luogo del Terzo di San Martino lo scenario dell’anteprima, in programma giovedì 1 luglio. Alle ore 18, gli scopritori si ritrovano in via di Fieravecchia, nei pressi della chiesa di San Raimondo al Refugio: "Sarà una prima ‘immersione’ nella storia e nell’arte senese meno ‘battuta’, ma nondimeno suggestiva - spiega Martina Dei – tra i marmi policromi, l’Adorazione dei Magi di Astolfo Petrazzi e la Natività di Alessandro Casolani e Francesco Vanni, un’opera disvelata dopo il restauro nel 2014 proprio in occasione di una delle nostre prime Scoperte".La visita alla chiesa sarà il preludio alla presentazione del programma completo delle passeggiate, che avverrà nei suggestivi giardini della Fondazione Conservatori Riuniti di Siena. I partecipanti conosceranno così temi e destinazioni per le passeggiate guidate in programma nei giovedì dei mesi di luglio, agosto e settembre. Non solo: come già nel 2020, le Scoperte avranno un percorso parallelo nei dintorni della città, in programma nei fine settimana: “FuoriScoperte – appunti di viaggio” toccherà altri suggestive mete delle terre di Siena, tra storia natura e produzioni tipiche; anche questo programma sarà reso noto giovedì prossimo.ANTEPRIMA SCOPERTE: COME PARTECIPARE. Le Scoperte sono patrocinate dall’Assessorato al Turismo del Comune di Siena. La partecipazione all’anteprima del 1 luglio sarà libera, ma soggetta a prenotazione obbligatoria (in linea con le disposizioni di prevenzione) su https://bit.ly/anteprimascoperte21 - Altri dettagli via telefono o whatsapp al 334 841 8736 o su facebook e instagram “scoperte”.Altri dettagli via telefono o whatsapp al 334 841 8736 o su facebook e instagram “scoperte”.