Il Terzo di San Martino, visita ai giardini del Refugio

La Fondazione Conservatori Riuniti, in collaborazione con le guide turistiche Federagit Confesercenti, giovedì 1 luglio inaugurano al Refugio il primo appuntamento volto alla scoperta del Terzo di San Martino, che avrà seguito anche il 5 agosto con visite al Museo delle Pie Disposizioni.I visitatori, giovedì 1 luglio alle 18 presso la chiesa di San Riamondo al Refugio avranno la possibilità di immergersi nella storia dell’arte senese a cavallo fra il 1500 e il 1600 e di ammirare i recenti restauri che hanno interessato i dipinti sugli altari laterali.La visita sarà il preludio alla presentazione del programma completo delle passeggiate estive e l’occasione per accedere ad un altro luogo tanto suggestivo quanto inedito per un momento conviviale nei giardini dell’ex Convitto femminile del Refugio, da poco restituiti all’antico splendore.