FuoriScoperte: Torrita e il 'caso' Donatello, domenica 11 luglio primi Appunti di viaggio

Al via i percorsi narrati nelle terre di Siena curati dalle guide Federagit

Il Redentore che risorge: Donatello o non Donatello? Da tempo esperti e amanti dell’arte si dividono sull’attribuzione della lunetta conservata a Torrita di Siena, all’interno della chiesa delle Santissime Flora e Lucilla. E l’estate 2021 offre l’occasione per fare il punto sulle vicissitudini dell’opera, e soprattutto per ammirarla. Sarà questo uno degli obiettivi per la prima tappa di FuoriScoperte – Appunti di Viaggio, la serie di visite guidate nei tesori delle terre di Siena che le guide turistiche Federagit Confesercenti di Siena propongono per la stagione estiva. Domenica 11 luglio, alle ore 10, con ritrovo presso la porta a Gavina prenderà il via un percorso narrato che spazierà per le vie più antiche di questo luogo di confine, strategico nei secoli per le vicissitudini del capoluogo senese. Torrita di Siena presenta ancora il fascino intatto di un borgo medievale ricco di storia e arte: capire come e perché è stato possibile sarà una delle attrattive per la mattinata. Il percorso indugerà un piccolo gioiello cinquecentesco, la chiesa della Madonna delle Nevi; dopo aver visitato la chiesa delle SS. Flora e Lucilla, scrigno per moltissimi tesori inclusa la scultura attribuita a Donatello, che fino al 1923 era collocata sulla porta d’ingresso dell’altra chiesa.Tra gli scopi di FuoriScoperte – Appunti di viaggio c’è anche la conoscenza approfondita delle produzioni agroalimentari tipiche che contraddistinguono il luoghi-meta dei percorsi. Non a caso, l’iniziativa rientra tra quelle ‘firmate’ Vetrina Toscana, il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio. Non solo: FuoriScoperte è la versione extramoenia de Le Scoperte, la serie di passeggiate serali in programma il giovedì nel centro di Siena a partire dal 15 luglio. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione su bit.ly/prenotalescoperte ; in alternativa i via telefono o whatsapp al 334 841 8736 o su facebook e instagram “scoperte”