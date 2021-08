La sera che San Giorgio chiamò Montaperti, appuntamento con ''Le Scoperte'' nel centro di Siena

Giovedì 26 agosto, a spasso nel culmine della storia. E domenica percorso “Fuori” a Montepulciano

Quattro settembre 1260: storia e leggenda si fondono nel momento di massima esaltazione per le vicende militari della Repubblica di Siena. Lo scontro sul campo tra senesi, fiorentini e rispettivi alleati si consuma a Montaperti, in aperta campagna; ma presagi, preparativi e strascichi chiamano in causa vari e suggestivi luoghi del centro storico della città.E’ alla ricerca di queste tracce che giovedì 26 agosto andrà la penultima delle Scoperte, la serie di passeggiate guidate nella storia di Siena curate dalle guide turistiche Federagit Confesercenti di Siena. Le tracce della Compagnia di Abbadia nuova, valorosa componente dell’esercito senese; della Madonna del Bordone o dei cavalieri di Manfredi di Svevia, a cui si legò il restauro della chiesa di San Giorgio, nell’attuale via Pantaneto.Proprio “San Giorgio chiama Montaperti” sarà il titolo del percorso, che dalle 21.30 si snoderà in vie, vicoli e pertugi a sud di piazza del Campo, seguendo il filone che ha caratterizzato Le Scoperte questa estate. L’appuntamento precederà quello ‘a sorpresa’ che giovedì 2 settembre concluderà il programma 2021.FUORISCOPERTE: MONTEPULCIANO. Tre giorni più tardi, domenica 22 agosto, proseguiranno invece i percorsi nei dintorni che propongono assaggi di storia, arte e tipicità in collaborazione con Vetrina Toscana, il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio. Con inizio alle ore 10, protagonista degli appunti di viaggio sarà Montepulciano: ai numerosi e imponenti palazzi storici si alternano le cantine nelle quali si può degustare il vino Nobile, DOCG di questa terra. La visita porterà alla scoperta degli angoli più nascosti ma anche dei luoghi principali del borgo a lungo conteso tra Siena e Firenze, con un epilogo enogastronomico a cura del Consorzio Vino Nobile.SCOPERTE E FUORISCOPERTE: COME PARTECIPARE. Le Scoperte sono patrocinate dall’Assessorato al Turismo del Comune di Siena; Il ritrovo per i partecipanti del 26 agosto è fissato alle ore 21.30 in piazza del Campo (Fonte Gaia) a Siena. Quello per le FuoriScoperte alle ore 10 del 29 agosto a porta al Prato - Montepulciano. La partecipazione avviene su prenotazione tramite l’indirizzo bit.ly/prenotalescoperte - Altri dettagli via telefono o whatsapp al 334 841 8736 o su facebook e instagram “scoperte”.