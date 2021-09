FILCAMS CGIL Siena: ''Ricominciamo dal turismo con un lavoro di qualità''

Giovedì 23 settembre banchetti informativi a Siena e San Gimignano

Quasi alla fine di una stagione che ha visto i positivi numeri di una parziale ripresa, quale futuro per il nostro turismo?”, chiede la FILCAMS CGIL di Siena.“Sfruttamento, precarietà, stagionalità, sono all’ordine del giorno in questo settore - spiega il sindacato - e vorremmo riportare al centro della discussione, anche della nostra provincia, il concetto di un turismo sostenibile ed inclusivo, che sia caratterizzato da un lavoro stabile, regolare e dignitoso, come più volte abbiamo chiesto ai tavoli di confronto istituzionali.La crisi ha coinvolto innanzitutto le persone che già nel turismo della pre-pandemia erano in condizioni di precarietà e fragilità, - sottolinea l’organizzazione sindacale - lavoratori in nero, irregolari, stagionali, in appalto, terziarizzati, a chiamata, somministrati, a tempo determinato.Si deve invece poter ricostruire e dare prospettiva con un lavoro di qualità al binomio turismo e cultura, - sostiene la FILCAMS CGIL - quale elemento strategico per l’economia del nostro territorio e dell’intero Paese, per questo è essenziale ripartire dall’inclusione e dalla tutela di queste centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori, soprattutto giovani.E’ per questo che giovedì 23 settembre saremo presenti a Siena (in piazza Matteotti ore 9,30 -12,30) e a San Gimignano (presso le logge del Teatro ore 15-18) con dei banchetti informativi - conclude il sindacato - per sensibilizzare i cittadini ed orientare le persone che operano in questo comparto sui loro diritti sul lavoro”.