''Ricominciamo dai nostri turismi'', a Siena e San Gimignano grande partecipazione all'iniziativa della FILCAMS CGIL

Grande riuscita dall'iniziativa della FILCAMS CGIL "Ricominciamo dai nostri turismi" che si è svolta in questi giorni nelle piazze di Siena e San Gimignano. Tanta partecipazione ed ascolto da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del settore del turismo e del commercio, ma anche di comuni cittadini.“Le loro problematiche – spiega l’organizzazione sindacale - sono molto spesso sconosciute o purtroppo conosciute e sottaciute da molti. Precariato, orari insostenibili, condizioni di insicurezza, finti part time, sono solo alcune delle criticità. Quelle prevalenti sono la difficoltà di conciliare vita e lavoro e l’instabilità del contratto di lavoro. La pandemia ha acuito molto queste situazioni dei lavoratori del settore.La condivisione delle problematiche da noi espresse – prosegue il sindacato - è stata fatta propria anche dal Sindaco di San Gimignano che ci ha fatto gradita visita e con il quale abbiamo individuato alcune necessità del settore nella cittadina turistica che amministra.Abbiamo necessità che le istituzioni siano sensibili a questi temi – conclude la FILCAMS CGIL di Siena - e ci auspichiamo che si possano programmare incontri anche con le associazioni di categoria per valutare congiuntamente azioni per il rilancio di un turismo e di un lavoro di qualità”.