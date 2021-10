Alla Val d'Orcia l'Oscar quale destinazione più ospitale d’Italia

Il riconoscimento ‘Italia destinazione digitale’, giunto alla sesta edizione, è stato conferito al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera del turismo B2B in Italia

Alla Val d’Orcia l’Oscar come destinazione più ospitale d’Italia. Il riconoscimento ‘Italia destinazione digitale’, giunto alla sesta edizione, è stato conferito al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera del turismo B2B in Italia.L’Oscar delle destinazioni turistiche italiane è ideato da The Data Appeal Company per restituire ai territori un risultato concreto del monitoraggio e dell’analisi dei big data raccolti e analizzati dall’intelligenza artificiale di Data Appeal e dare una lettura inedita del turismo a partire da chi quei territori li visita e li vive."Si tratta di una grande soddisfazione, di un premio molto importante e un riconoscimento che va a premiare anni di lavoro – commenta Claudio Galletti, sindaco di Castiglione d’Orcia e capofila dell’ambito turistico regionale Val d’Orcia. Il primo grazie va ai nostri operatori a partire dalla più grande azienda alla struttura più piccola con in mezzo i tour operator, i ristoratori, coloro che lavorano nell’enogastronomia. Indubbiamente gli ambiti turistici costituti dalla regione Toscana hanno contribuito a dare una spinta in questo senso. La Val d’Orcia, nel decennio che ci lasciamo alle spalle, in termini di presenze turistiche è cresciuta molto di più di quanto queste non siano cresciute in Toscana.Quello della Val d’Orcia è ormai un territorio iconico e sempre più ambito a livello mondiale. E’ del tutto evidente che, dopo la nascita del Parco Artistico, naturale e Culturale, del riconoscimento Unesco del 2004, occorre proseguire con sempre maggiore determinazione, programmazione e coesione sulla strada tracciata, rivendicando con forza il valore di un paesaggio unico nel suo genere che l’uomo, grazie al suo lavoro ha contribuito e contribuisce a mantenere, come presidio di una comunità laboriosa e accogliente”."Il premio - ha commentato il presidente della Regione, Eugenio Giani - incorona la competenza e la passione di operatori che sanno offrire ai loro ospiti esperienze di gusto e di bellezza permettendo che riportino a casa emozioni uniche e indelebili: è così che si fa promozione”."La Val d’Orcia è una terra d’incanto e di prodotti di portata internazionale - ha sottolineato l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras. Mi associo ai complimenti agli operatori turistici che hanno saputo esaltare al massimo l’accoglienza, il calore e l’eleganza semplice proprie dello stile toscano. Bravi!"Sono stati presi in considerazione 390 mila punti di interesse e 15,7 milioni di tracce digitali. L’analisi relativa alla ricettività ha preso in considerazione 78,3 mila strutture ricettive presenti online (Hotel, B&B, Agriturismi, altre tipologie di alloggi): il sentiment è molto alto e varia, a seconda della tipologia di struttura tra l’86,3 e il 91,1 nel caso dei B&B, con un livello medio di 87,4 in crescita rispetto al periodo precedente. Lo staff, con la sua gentilezza e disponibilità, rappresenta oggi l’elemento determinate in grado più di tutti di influenzare la bontà di una recensione, seguito dalla pulizia e dalla qualità della ristorazione.