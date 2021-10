Convention Bureau Terre di Siena protagonista alla Ttg di Rimini

Siena protagonista alla Ttg di Rimini. Il Convention Bureau Terre di Siena (CBTdS) dal 13 al 15 ottobre ha infatti presenziato al Travel Experience di Rimini per promuoversi a livello nazionale ed internazionale, portando all’attenzione dei buyer le potenzialità dei servizi offerti oltre a far conoscere la destinazione Terre di Siena come meta perfetta per congressi, convegni, matrimoni, incentive ed eventi.Il Convention Bureau Terre di Siena promuove nel segmento Mice sia la destinazione turistica e l’offerta di spazi, location e servizi riferiti all’Ambito Terre di Siena, del quale fanno parte i Comuni di Siena, Asciano, Buonconvento, Chiusdino, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Rapolano Terme e Sovicille. La mission dell’organismo è pertanto rendere sempre più competitiva l’offerta dei servizi di settore presente sul territorio, raccordandola alla domanda nazionale ed internazionale, consolidare la reputazione della destinazione, producendo un impatto economico a beneficio di quest’ultima, con la possibilità di preservare o creare occupazione, stimolare qualità ed efficienza dell’offerta e dei servizi pubblici, creare cooperazione e networking tra gli operatori della filiera.Sono 33 i membri del CBTdS che grazie a questa straordinaria opportunità di promozione, all’agenda di incontri tra i buyer nazionali ed internazionali presenti al Ttg Rimini e lo staff del CBTdS nel corso dei quali è stata data visibilità a ciascun membro del Convention Bureau e presentati i video istituzionali. Questa edizione 2021 si è decisamente avvicinata ai livelli di affluenza pre-pandemia, confermando la volontà e la necessità dell'intero settore di ripartire.Fra l’altro, proprio in preparazione di questo appuntamento, uno dei più importanti a livello europeo, sono stati fatti numerosi incontri online con buyer internazionali interessati (grazie anche alla collaborazione con il Convention&Visitors Bureau di Firenze), durante i quali sono state illustrate tutte le opportunità offerte dai soci e partner del CBTdS e da un territorio, che sicuramente rappresenta una nuova frontiera per chi vuole organizzare eventi in Toscana.