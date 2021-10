Siena apre le porte al turismo sempre più accessibile

Il 4 novembre workshop al Santa Maria della Scala in collaborazione con Cerpa

Siena si apre al turismo sempre più accessibile. Il 4 novembre 2021 dalle ore 14 alle ore 18 presso il Complesso museale Santa Maria della Scala si svolgerà infatti un workshop di formazione e condivisione sull’accessibilità rivolto a imprenditori turistici, addetti alle informazioni turistiche, amministratori e funzionari pubblici, organizzato dal Comune di Siena in collaborazione con Cerpa, Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità. L'iniziativa, dal titolo “Turismo accessibile: Terre di Siena per tutti, sfide e opportunità economiche”.“Sono sempre di più i turisti – commentano l’assessore ai servizi sociali Francesca Appolloni (che effettuerà i saluti istituzionali) e l’assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli - con disabilità provenienti da tutto il mondo che scelgono Siena e il nostro territorio per le proprie vacanze. Per questo è importante rendere la città, i suoi servizi, le sue strutture sempre più accessibili per accogliere al meglio questo segmento di turismo. L’obiettivo dell’incontro è di sensibilizzare gli operatori e accompagnarli in un percorso di accoglienza per tutti. Il turismo accessibile ha avuto negli ultimi anni una rapida evoluzione. Rendere una struttura ricettiva e suoi i servizi o meglio trasformare una destinazione turistica accessibile, più accogliente e attenta alle esigenze di tutti, può dare benefici a tutti gli operatori del settore”.Tra i relatori del Cerpa - Italia onlus ci saranno Paola De Donato, consulente viaggi ed esperta turismo accessibile, che introdurrà al tema della vacanza accessibile; Leris Fantini, consulente e vicepresidente che darà numerosi consigli pratici su come rendere una struttura ricettiva accogliente; Consuelo Agnesi, che parlerà del tema "Accoglienza e comunicazione"; Elisabetta Schiavone, che presenterà “La gestione dell’emergenza nelle strutture ricettive”.La partecipazione al workshop è gratuita. Registrazione obbligatoria entro il 3 Novembre 2021; posti limitati a 25 persone. Per info ed iscrizioni: Comune di Siena, Servizi Progetti sovracomunali, tel.: 0577 534506-502; info@stradedisiena.it