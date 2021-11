Monteriggioni, meta prediletta dai turisti per il ponte dei Santi

Monteriggioni si conferma meta prediletta per i turisti, durante il ponte dei Santi. È stato verificato dall’assessorato al turismo in collaborazione con la società A.D. 1213 Srl che il Castello è stato letteralmente “preso d’assalto” dai visitatori già dalle prime ore della mattina di venerdì scorso. Un trend continuato anche durante il sabato, la domenica ed il lunedì.«Piena soddisfazione per questo fine settimana dei Santi – afferma il sindaco Andrea Frosini – Questi risultati sono anche frutto di progettualità lungimiranti, pensate ed attuate nell’ottica di valorizzare ogni giorno di più il nostro territorio. I sistemi di sviluppo che abbiamo messo in campo comprendono una strategia di comunicazione e di offerta di servizi che è stata condivisa con gli operatori ed i soggetti del settore. Il ponte dei Santi prosegue, così, una tendenza che abbiamo già verificato nel corso dell’estate. Questa è la strada giusta. Ci stiamo preparando anche al periodo invernale e quindi natalizio con delle novità allettanti ed un cartellone di eventi significativo, come d’altro canto è stato anche quello dell’estate e quello autunnale, ancora in corso».Un vero e proprio fine settimana da record, ne è un’ulteriore testimonianza anche il lavoro che è stato svolto dalle strutture ricettive e dalle attività ristorative e dai bar. Record, quindi, per Monteriggioni che si attesta come una delle mete preferite dai visitatori.«Il successo di visitatori al Castello di questo ponte festivo non credo sia un caso – afferma l’assessore al turismo ed alla cultura Marco Valenti – Vero è che molti turisti hanno scelto la Toscana; ma siamo convinti, viste anche le presenze ininterrotte da luglio a oggi, che la nostra scelta di diffondere l’immagine di Monteriggioni insistentemente su tutti i media, quella di colorare con l’illuminazione le mura per ogni occasione in cui può essere fatto, quella di proporci come comunità di cultura e che fa cultura con continuità e altre nostre iniziative, contribuiscano con decisione ai numeri che si stanno registrando. Ci facciamo conoscere per qualità. Porto un caso esemplare e recente al riguardo: la scelta del Castello di Monteriggioni illuminato di blu come immagine simbolo per celebrare la Festa dell'Europa, postata sui social media sia dal presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, sia dalla Commissione stessa, visualizzata da milioni di persone. In questo fine settimana solo i visitatori del percorso didattico e delle mura, come biglietto unico, sono stati 3100. Numero che deve essere come minimo raddoppiato per gli ingressi nel Castello, dato che come abbiamo verificato nell’estate il numero dei visitatori complessivi, prendendo a riferimento il dato dei biglietti staccati per salire sulle mura viene triplicato. Lo stesso vale per i parcheggi di auto e camper, da venerdì a lunedì sono state ben 4.000 macchine che hanno usufruito dei parcheggi a servizio del Castello. Da considerare che da una macchina scendono almeno due o tre visitatori».