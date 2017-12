''Siena for Kids'' premiato nella giornata conclusiva di ''Dire e fare 2017''

Il progetto promosso dall’Assessorato al Turismo ha ottenuto il riconoscimento del concorso #BuonePraticheNetwork nella sezione “Cultura e Turismo”

Il progetto Siena for Kids, promosso dall’Assessorato al Turismo, è stato premiato come migliore pratica regionale, ex equo con “La Mappa della Comunità di Raggiolo”, nella sezione “Cultura e Turismo” della seconda edizione del concorso #BuonePraticheNetwork.Il riconoscimento è stato ufficializzato martedì 19 dicembre, al Museo del Tessuto di Prato, dove si è tenuta l’ultima tappa di “Dire e Fare 2017”, l’iniziativa annuale organizzata da Anci Toscana, in collaborazione con la Regione Toscana, per favorire l’innovazione e lo scambio di progettualità tra le amministrazioni pubbliche. A Siena for Kids è stato riconosciuto il valore per l'innovazione e la creatività e la capacità di rappresentare un efficace esempio per la destagionalizzazione dei flussi e di lavoro per target.Alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo, del direttore del Centro Studi Turistici, Alessandro Tortelli, del direttore del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Francesco Palumbo, e del direttore di Anci Toscana, Simone Gheri, è stata l’assessore Sonia Pallai a ritirare il premio: < >.In occasione dell’appuntamento di martedì, è stata presentata l'intera raccolta delle 74 buone pratiche a livello regionale in 7 sette sezioni tematiche: oltre a Siena for Kids, Siena è presente con Sette note in Sette notti, A Spasso tra le ricette senesi e Il Trekking Urbano. Sempre ieri, inoltre, è stato presentato il Libro Verde del Turismo in Toscana, come documento di base per un patto tra Regione, ANCI Toscana e amministrazioni locali che, a seguito di un tour di incontri territoriali, ha raccolto progettualità, suggestioni, riflessioni e raccomandazioni di amministratori, enti, associazioni e aziende.