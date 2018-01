''A Piccoli Passi'' alla scoperta di Fonte Gaia al Santa Maria della Scala

Domenica 21 gennaio nuova tappa per scoprire i miti e misteri legati all’acqua nell’antico Spedale

‘A tu per tu’ con la fonte più importante di Siena: Fonte Gaia. Domenica 21 gennaio i baby eploratori di ‘A Piccoli Passi’ andranno alla ricerca di un mito che non perde mai il suo mistero e il suo fascino a Siena, l’acqua. Appuntamento alle ore 11 al Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo, per una nuova avventura dedicata a tutta la famiglia.Siena e la storia delle sue fonti. L’itinerario guidato da Federagit prenderà il via nei sotterranei dell’antico ospedale di Siena per vedere da vicino l'opera realizzata da Jacopo della Quercia, originariamente situata in Piazza del Campo. L’opera che, a causa del deterioramento dei suoi marmi, fu sostituita con una copia eseguita da Tito Sarraocchi conserva ancora i resti dei rilievi originali all’interno del Santa Maria della Scala. Nel corso del percorso grandi e piccini avranno modo di approfonire le diverse e ingegnose soluzioni adottate dai senesi per procurare l’acqua alla propria città. Il costo del biglietto è di 6 euro per ogni bambino, con ingresso gratuito per il primo accompagnatore e di 6 euro per un eventuale secondo accompagnatore, più il costo del biglietto di ingresso del museo. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3348418736 (anche WhatsApp) o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . A tutti i piccoli visitatori sarà consegnato lo zainetto di “Siena for Kids”.Info ‘Siena for Kids’. La rassegna “A Piccoli Passi”, programma ogni domenica, fino al 25 febbraio 2018, fa parte del progetto di “Siena for Kids” organizzato dal Comune di Siena, assessorato al turismo, con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena e con i proventi dell’imposta di soggiorno. Il programma completo è disponibile sul sito www.enjoysiena.it . Per info è possibile l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire #sienaforkids e i profili EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest e YouTube.