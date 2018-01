La crescita della Via Francigena passa dal Forum ''Comuni in Cammino''

Sabato 27 gennaio, dalle ore 9, giornata ricca di interventi, spunti e riflessioni ad Abbadia Isola

Una giornata intera dedicata alla Via Francigena e al suo ruolo centrale nella promozione dei territori che attraversa e nell’incontro fra culture diverse, in compagnia di ospiti in arrivo da tutta Italia, Spagna, Francia e Svizzera. E’ quella in programma sabato 27 gennaio nel complesso monumentale di Abbadia Isola, alle porte di Monteriggioni, con la quinta edizione del Forum “Comuni in Cammino” intitolato “Europa e Via Francigena: un dialogo interculturale".L'appuntamento, organizzato dal Comune di Monteriggioni con l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e il patrocinio della Regione Toscana, riunirà i rappresentanti dei quattro Paesi attraversati dalla Francigena, autorità delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali e sarà dedicato al 2018 come Anno Europeo del Patrimonio Culturale.Il programma della mattina. Il Forum si aprirà alle ore 9 con i saluti istituzionali da parte di Comune di Monteriggioni, Regione Toscana e Associazione Europea delle Vie Francigene, introdotti dal video messaggio di Gabriella Battaini Dragoni, vice segretario generale del Consiglio d'Europa. Subito dopo ci sarà spazio per lo stato di avanzamento del progetto di candidatura della Via Francigena a patrimonio Unesco con l’intervento di Paolo Fontani, direttore dell’Ufficio Unesco a Bruxelles e della Rappresentanza Unesco presso le istituzioni europee. Seguirà una sessione dedicata ai cammini storici come esperienza di accesso culturale attivo in compagnia di Pierluigi Sacco, IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione, seguita dalla presentazione della seconda edizione del premio letterario dedicato alla Via Francigena, “Sulle orme dei pellegrini”, promosso da Comune di Monteriggioni e Betti Editrice, e dalla presentazione del nuovo numero della rivista “Via Francigena and the european cultural routes” con copertina e speciale dedicato a Monteriggioni.Intorno alle ore 11 sarà la volta dei piccoli “grandi” Comuni protagonisti lungo la Via Francigena, mettendo a confronto le loro esperienze, seguiti da contributi sull’entroterra da valorizzare anche attraverso il turismo itinerante e le buone pratiche e sul Museo del Pellegrino di Abbadia Isola. Seguirà un approfondimento sugli eventi culturali legati alla Via Francigena in compagnia di Sandro Polci, direttore del Festival Europeo Vie Francigene, che curerà anche una sessione pomeridiana su questo tema dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nella Sala Sigerico, spazio adiacente alla sala convegni principale. La mattina del Forum, moderata da Alessandro Pinciani, di Monteriggioni A.D.1213, si chiuderà con l’intervento dell’europarlamentare, Silvia Costa dedicato al ruolo della Via Francigena nel 2018 come Anno Europeo del Patrimonio Culturale.Il programma del pomeriggio. Il Forum riprenderà nel pomeriggio, intorno alle ore 14.30, con la sessione moderata dall’Associazione europea delle Vie Francigene. Ad aprire i lavori saranno il bilancio dell’attività di Radio Francigena negli ultimi anni e le politiche nazionali sui cammini con il contributo di Paolo Piacentini, esperto per il MiBACT, prima di lasciare spazio a un confronto sui temi della sicurezza, della segnaletica, della manutenzione, dell’accoglienza e della comunicazione sulla Via Francigena che chiamerà in causa anche le Regioni italiane toccate dall’antica via di pellegrinaggio in Italia. La fase finale del Forum guarderà al futuro della Via Francigena anche con la presentazione della nuova App dedicata al tratto italiano e svizzero in compagnia di Alberto Conte, referente del percorso Via Francigena-Itineraria Srl per l’Associazione europea delle Vie Francigene, e con un confronto tra i cammini teso a favorire un crescente dialogo interculturale. A chiudere i lavori, prima delle conclusioni, sarà l’intervento di Sandro Santini, presidente dell’ATVF, Associazione toscana delle Vie Francigene, che parlerà di buone pratiche e progetti futuri.Il Forum sarà seguito interamente da Radio Francigena e il programma completo è disponibile sui siti www.viefrancigene.org