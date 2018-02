Due educational rivolti agli operatori delle strutture ricettive senesi organizzati dall'Assessorato Politiche per il Turismo nei giorni 8 e 22 febbraio

Due gli educational organizzati dall'Assessorato Politiche per il Turismo del Comune di Siena, in collaborazione con Agt, Centro Guide Siena e Federagit, rivolti agli operatori delle strutture ricettive senesi, per scoprire le bellezze e i capolavori che custodisce la nostra splendida città. L'iniziativa si chiama “Alla scoperta dei capolavori di Siena” e consiste di due appuntamenti.Il primo sarà giovedì 8 febbraio, con la visita ai capolavori del Museo Civico, uno dei più importanti esempi di arte gotica a livello mondiale che custodisce nelle proprie sale capolavori come la "Maestà" e il “Guidoriccio da Fogliano” di Simone Martini (Sala del Mappamondo) e il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti “Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo” (Sala dei Nove). Dopo il Museo Civico sarà la volta dell'esclusiva Sala dei Costumi del Corteo Storico del Palio, che occupa i locali dove nel Medioevo si battevano le monete e si pagavano le tasse sulle merci che venivano vendute nel Mercato del Campo, la quale custodisce oggi le preziose monture utilizzate dal rinnovo del 1904 fino ai giorni d’oggi e indossate dai figuranti che, al ritmo dei rintocchi del Campanone, scandiscono la Passeggiata storica che precede sempre la corsa del 2 luglio e del 16 agosto.Il secondo appuntamento di giovedì 22 febbraio sarà invece dedicato alla scoperta del Complesso monumentale del Duomo e dei suoi “tesori” (Battistero, Cattedrale, Museo dell'Opera della Metropolitana, Cripta) e di quello del Santa Maria della Scala. La visita si concluderà con la presentazione agli operatori dell'“Acropoli di Siena”.Per info contattare l'Assessorato Politiche per il Turismo (tel. 0577 292128/178/206, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ).