Venerdì 16 febbraio a Palazzo Pubblico ospiti d'accezione per il convegno conclusivo della mostra di Francisco Sancho, con al centro la via Francigena e gli altri cammini toscani

Venerdì 16 febbraio, alle ore 17.30 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, si terrà un convegno dal titolo “Terre di Siena: Crocevia di Cammini”, a conclusione della mostra dal titolo “Sette stagioni, uno zaino e tanta Provvidenza”, ancora in corso fino a domenica 18 febbraio nella chiesa di Santa Marta. Nella mostra il pellegrino spagnolo Francisco Sancho racconta un’esperienza straordinaria di vita, avendo percorso oltre 13.000 chilometri di cammino in 15 mesi, 13 paesi attraversati, 35 Cammini internazionali percorsi, 198 santuari visitati.Il convegno vedrà la partecipazione di pellegrini “speciali”, quali Giovanni Corrieri, di San Miniato, ambasciatore della Via Francigena, che parlerà del “Coordinamento dell’accoglienza pellegrina”, Franco Alessandri, geologo ed esperto “viandante” fiorentino, che presenterà “la Rete delle Vie Storiche della Toscana”, Nedo Ferrari, architetto e storico pistoiese, che parlerà della vicenda storica che portò la piccola città toscana ad essere definita “Pistoia Santiago Minor” e presenterà un importante cammino storico della Rete in via di realizzazione: il “Cammino di San Jacopo”, infine interverrà Fabrizio Pepini, che racconterà la sua toccante esperienza di vita : “Il Cammino guarisce”. Si parlerà poi di un cammino devozionale: “il Cammino di San Bartolomeo”, realizzato dal Gruppo di Studi Alta Val di Lima fra Modena e Pistoia.Saranno anche presentati importanti progetti per il territorio di Siena e di tutta la Toscana in un momento storico in cui molte persone ricercano e ritrovano nel camminare la loro essenza più profonda, indipendentemente dai motivi che le spingono a farlo (religioso, sportivo, naturalistico, esistenziale).Chiuderà il convegno Francisco Sancho parlando del significato del suo camminare, dei suoi progetti futuri e ringraziando il Comune di Siena e tutta la cittadinanza per l’eccezionale e indimenticabile accoglienza ricevuta.