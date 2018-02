L'Archeodromo di Poggio Imperiale al ''tourismA'' a Firenze

Il Salone Internazionale dell'Archeologia si svolge al Palazzo dei Congressi

L’Archeodromo di Poggio Imperiale torna protagonista, anche per questo 2018, al ‘tourismA’, Salone Internazionale dell'Archeologia che si svolge negli spazi prestigiosi del centralissimo Palazzo dei Congressi a Firenze. Lo fa con un doppio appuntamento. Il primo si svolge oggi (16 febbraio) e vede il professor Marco Valenti, docente di Archeologia cristiana e medievale all’Università di Siena, approfondire “Il caso di Poggibonsi come esempio di riappropriazione civica del patrimonio culturale”. L’intervento si svolge nell’ambito dell'evento “Il futuro dei paesaggi. Tra progresso culturale e desertificazione civica” a cura di Dipartimento Scienze Storiche e Beni Culturali – Università di Siena.Domenica 18 febbraio invece si svolgerà “Tra etruschi e medioevo”, mostre percorsi living history in Valdelsa, evento a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto Arezzo. Fra i temi approfonditi anche “Vivere il Medioevo: l’Archeodromo di Poggibonsi” con intervento di Marco Valenti.‘tourismA’ (16-18 febbraio) è un momento di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. E’ rivolto a tutte le realtà culturali ed economiche attive nel settore archeologico-artistico-monumentale: istituzioni di ricerca pubbliche e private, parchi, musei, enti di promozione, operatori turistici, categorie professionali.L’Archeodromo di Poggibonsi all’interno del complesso archeologico di Poggio Imperiale, è un museo open air (il primo altomedievale di tutta Italia) nato come ricostruzione in scala reale e in progress del villaggio di IX-X secolo scavato all'interno della Fortezza dagli archeologi dell'ateneo senese. Un modo originale e innovativo per comunicare l’archeologia e la storia che è frutto di una sinergia fra Università di Siena, Fondazione Musei Senesi, Arcus (che ha finanziato il primo lotto di interventi), Comune di Poggibonsi.