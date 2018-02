Successo per gli educational rivolti agli operatori del turismo

Si è svolto giovedì 22 febbraio il secondo dei due educational “Alla scoperta dei capolavori di Siena”, organizzati dall'Assessorato Politiche per il Turismo con Agt, Centro Guide Siena e Federagit

Si è svolto ieri con successo il secondo dei due educational “Alla scoperta dei capolavori di Siena”, organizzati dall'Assessorato Politiche per il Turismo del Comune di Siena, in collaborazione con Agt, Centro Guide Siena e Federagit, rivolti agli operatori delle strutture ricettive senesi, per scoprire le bellezze e i capolavori della nostra città.Dopo la visita al Museo Civico e alla Sala dei Costumi del Corteo Storico del Palio (8 febbraio), è stata la volta ieri del Complesso monumentale del Duomo e di quello del Santa Maria della Scala con i loro “tesori”.Al termine della visita si è tenuta la presentazione agli operatori dell'“Acropoli di Siena”, con interventi dell'Assessore alle Politiche per il Turismo del Comune di Siena, del Direttore del Santa Maria della Scala e del Rettore dell’Opera della Metropolitana.L'Assessore spiega che queste due giornate vogliono essere un approfondimento per i gli operatori senesi che sono i primi ambasciatori della nostra cultura, arte, patrimonio enogastronomico, eventi e tutto ciò che offre la nostra città.La giornata si è conclusa con l’ultima serata, alle ore 18 presso il Santa Maria della Scala, di “Notti di Note”, il ciclo di appuntamenti in compagnia della musica con una performance dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”.