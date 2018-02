Il Museo dell’Opera del Duomo apre le porte ai baby visitatori

Domenica 25 febbraio, ultima tappa della rassegna ‘A Piccoli Passi’ alla scoperta delle bellezze di Siena

Saranno le storie di profeti, sibille e filosofi custodite nel Museo dell’Opera del Duomo, a chiudere la stagione di ‘A Piccoli Passi’. Domenica 25 febbraio, la storica sede dell’Opera oggi trasformata in Museo, ospiterà i piccoli amanti dell’arte per l’ultima tappa di BIMBInGIRO, il percorso guidato per tutta la famiglia a cura dell’Associazione Centro Guide e AGT. Dalle ore 11, appuntamento in Piazza Jacopo della Quercia alla scoperta delle opere, delle storie misteriose e dei personaggi del passato.‘A piccoli passi’ tra le bellezze del Museo dell’Opera. Il tour guidato di domenica 25 febbraio porterà i più piccoli tra le antiche statue che mostrano il volto di profeti barbuti, santi misteriosi e gentili Madonne. I piccoli partecipanti potranno visitare le sale dell’antico complesso museale, accompagnati dai racconti animati delle guide per conoscere le opere più importanti della città. Alla fine della visita guidata, a tutti i piccoli visitatori sarà consegnato lo zainetto di ‘Siena for Kids’. Il costo dell’evento è di 6 euro a bambino, gratis il primo accompagnatore e 6 euro per eventuale secondo accompagnatore. Il biglietto per l’entrata al museo è a pagamento. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 057743273 o scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Info. ‘A Piccoli Passi’ è il calendario di visite guidate dedicate ai più piccoli per esplorare la città, attraverso il divertente racconto delle guide turistiche. La rassegna rientra in “Siena for Kids”, il progetto per bambini e famiglie organizzato dal Comune di Siena, assessorato al turismo, con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena e con i proventi dell’imposta di soggiorno. Il programma completo è disponibile sul sito www.enjoysiena.it . Per info è possibile l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire #sienaforkids e i profili EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest e YouTube.