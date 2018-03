Siena, un QR Code faciliterà la sosta delle auto ai turisti

Comune di Siena e Siena Parcheggi hanno concordato con Confcommercio e Confesercenti le modalità per rendere più semplice l’utilizzo della tariffa agevolata per coloro che pernottano a Siena

Entrerà in funzione il 19 marzo e consentirà di pagare direttamente alle casse automatiche del parcheggio

Un Qr Code consentirà di pagare direttamente alle casse automatiche del parcheggio la tariffa giornaliera per la sosta dell’auto riservata ai turisti che pernottano a Siena.Comune di Siena e Siena Parcheggi hanno concordato con Confcommercio e Confesercenti le modalità per rendere più facile ai turisti l’utilizzo della tariffa agevolata per la sosta nelle strutture vicine al centro storico (Il Campo, Santa Caterina, Duomo, San Francesco).Coloro che soggiornano in una struttura ricettiva di Siena, infatti, usufruiscono di uno sconto a 25 euro rispetto alla tariffa giornaliera di 35 euro e alla tariffa oraria (2 euro).Attualmente, però, per usufruire della tariffa agevolata è necessario pagare allo sportello del parcheggio Il Campo prima del ritiro del mezzo, indipendentemente da dove il turista ha parcheggiato la propria auto.Una procedura che adesso può essere notevolmente semplificata grazie alle nuove casse automatiche installate nei mesi scorsi e tecnologicamente più evolute.Dal prossimo lunedì 19 marzo, il turista potrà farsi rilasciare un codice Qr Code direttamente dalla struttura ricettiva e con quello recarsi alle casse automatiche del parcheggio scelto per la sosta della propria auto.Nella prima fase che servirà per verificare sul campo la funzionalità del nuovo sistema informatico, il servizio è riservato alle sole strutture ricettive del centro storico già abilitate al rilascio dei permessi Ztl per le operazioni di carico e scarico dei propri clienti.Nelle prossime settimane sarà esteso a tutte le strutture ricettive ubicate nel Comune di Siena.Il nuovo sistema è già stato presentato, ai titolari delle strutture ricettive e alle guide turistiche, in un incontro con gli assessori di riferimento (Sonia Pallai, delega al Turismo, e Stefano Maggi, Mobilità) e le associazioni di categoria.