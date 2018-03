De Mossi: ''Turismo culturale e di qualità: questo è l’obiettivo che Siena deve avere per i prossimi anni''

"Con la crisi della monocultura bancaria che, fra tanti benefici ha però impedito la formazione di una cultura imprenditoriale senese, è necessario riconsiderare le risorse esistenti sul nostro meraviglioso territorio per creare nuovi sbocchi imprenditoriali e nuove opportunità lavorative; Siena ha bisogno di essere rilanciata ed una delle sue più notevoli risorse può e deve essere il turismo: un turismo di qualità, non un turismo occasionale mordi e fuggi". Così interviene il candidato a sindaco di Siena, Luigi De Mossi."Voltiamo pagina ed iniziamo a pensare a questo settore come ad un volano economico gestendo i flussi turistici con una programmazione coordinata ed intelligente che allunghi la stagione e riesca a veicolare meglio e in maniera più omogenea i viaggiatori.Bisogna alimentare la CURIOSITÀ, la CONOSCENZA e l’INTERESSE verso la nostra città tenendo conto che l’industria del turismo è un elemento centrale anche a livello nazionale; l’obiettivo della nostra squadra sarà quello di creare dei ponti di collegamento con le politiche nazionali ed europee e di rilanciare la qualità dei servizi offerti.Il RINASCIMENTO TURISTICO senese si dovrà avvalere di forti strategie locali e non: può dare spazio a nuove forme di fruizione, alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali, ad una promozione più efficace di un territorio unico e che da sempre ci ha dato tanto. Bisogna coinvolgere direttamente il turista e la sua voglia di dar valore, rispettosamente, a quanto ha vissuto: un incremento in qualità evitando la cannibalizzazione spesso anche culturale di Siena. Bisogna coinvolgere le molteplici professionalità di alto livello che Siena vanta ma che sono sistematicamente trascurate; serve organizzare e valorizzare i flussi turistici di un mercato in costante evoluzione e che, ben gestiti, aumenteranno i posti di lavoro e la ricchezza.Promuovere chiare idee guida e specifici prodotti turistici, creare un network dedicato sul territorio, CHE SPIEGHI MOLTO MA NON DICA TUTTO E FAVORISCA LA CURIOSITÀ, sviluppare servizi pubblici che aiutino la logistica e l’ospitalità, coordinare tutte queste attività verso uno sviluppo che inglobi l’intera destinazione turistica è uno dei punti principali del mio programma poiché è di benefici economici, ambientali e socio-culturali che Siena, ora più che mai, ha bisogno".