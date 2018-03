Turismo: a Siena e provincia nel 2017 più arrivi per più notti

Positivi i dati sia per la provincia (+8,1% di arrivi e +5,8% di presenze) che per il Comune di Siena (+5,5% di arrivi e +5% di presenze)

Le entrate da imposta di soggiorno raggiungono quota 1,8 milioni di euro nel 2017: +9,1% rispetto all'anno 2016 e +28% rispetto al 2013

Il Sindaco di Siena Bruno Valentini, l’Assessore alle Politiche per il Turismo del Comune di Siena Sonia Pallai e il Direttore Scientifico del Centro Studi Turistici di Firenze Alessandro Tortelli hanno presentato oggi in conferenza stampa i dati del movimento turistico di Siena e provincia nel 2017 e relative analisi dei flussi.Il Comune di Siena, con le ultime variazioni normative regionali in materia, è titolare della funzione sovracomunale per la statistica turistica per l'intera area vasta: i dati presentati riguardano quindi sia Siena che il territorio provinciale nel complesso.Anche quest'anno è stato organizzato dal Comune di Siena, in collaborazione con gli altri Comuni della provincia, un percorso diffuso di animazione territoriale per sensibilizzare le strutture ricettive al corretto invio del dato sul flusso turistico e ridurre così il tasso di inadempienza. Gli appuntamenti del percorso sono stati sei e si sono svolti tra Siena, Montepulciano, Poggibonsi, Casole d'Elsa e San Quirico D'Orcia. Grazie agli incontri è stato ridotto il tasso di inadempienza di circa 14 punti percentuali, passando da una media del 25% ad una dell'11,1% annuo tra tutti i posti letto presenti in provincia di Siena.La stagione turistica 2017 conferma su Siena e provincia il trend regionale positivo, con una crescita sia degli arrivi che delle presenze. I dati parlano chiaro: le strutture ricettive provinciali hanno registrato 142mila turisti e 273mila pernottamenti in più rispetto allo scorso anno, con un incremento degli arrivi del +8,1% e delle presenze del +5,8%.Sempre a livello provinciale, sono in crescita i flussi del comparto alberghiero con un +6% negli arrivi e un +4% nelle presenze, così come quelli del comparto extra-alberghiero: +12% arrivi e +8% presenze. I turisti italiani crescono più dei turisti stranieri, registrando un +7,4% di connazionali contro un +4,8% di stranieri.Per quanto riguarda i flussi turistici nel Comune di Siena nel 2017 registriamo 500mila arrivi (26mila in più rispetto al 2016: +5,5%) e oltre 1 milione di presenze (51mila presenze in più rispetto al 2016: +5%). L'offerta del Comune di Siena è costituita da oltre 8 mila posti letto, di cui il 46% in strutture alberghiere e il 54% in extra-alberghiere. Negli alberghi della città gli arrivi nel 2017 sono stati 348mila (9 mila in più rispetto al 2016: +2,8%), mentre le presenze registrate sono state 636mila (17 mila in più del 2016: +2,7%). La stagione è stata particolarmente positiva per i 4 e 5 stelle che registrano un +10%. Positivi anche i flussi registrati dal comparto extra-alberghiero con 152mila arrivi (17 mila in più del 2016: +12,3%) e 419 mila presenze (34mila presenze in più del 2016: +8,8%). A Siena crescono complessivamente sia i turisti italiani +5,1% che gli stranieri +5%.L'analisi dei dati indica anche come le azioni intraprese per la destagionalizzazione dei flussi turistici stiano dando risultati positivi. Rispetto al 2013, infatti, tutto il periodo invernale fino al mese di aprile ha registrato la crescita più significativa di presenze (ad esempio: gennaio +16,3%, febbraio +24% e dicembre +8,7%).Per quanto riguarda le entrate dell'imposta di soggiorno si conferma il trend di crescita: per l'anno 2017 per il Comune di Siena ha prodotto un gettito complessivo di 1,812 milioni di euro con una variazione del +9,1% rispetto all'anno 2016 (+151 mila euro in più nelle casse comunali).Dall'inizio del mandato amministrativo, ovvero dal 2013 al 2017, le entrate da tassa di soggiorno per il Comune di Siena sono cresciute di circa 398 mila (+28% nel 2017 rispetto al 2013), cioè in media ogni anno del 6,4%. Ciò conferma che il turismo a Siena cresce e rappresenta uno dei settori trainanti dell’economia del territorio.“Tutto il gettito della imposta di soggiorno, che dal 2013 è aumentato del 28%, è stato destinato alla gestione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, all'attività di comunicazione e informazione turistica ed in particolare il 10% ogni anno a nuove iniziative di promozione. Un altro risultato importante è stato quello di aver destagionalizzato i flussi ottenendo gli incrementi di arrivi più alti nei mesi invernali“ fa sapere il Sindaco Bruno Valentini.“I dati confermano che abbiamo lavorato nella giusta direzione – spiega l'Assessore alle Politiche per il Turismo Sonia Pallai – grazie anche alla proficua collaborazione con altre istituzioni cittadine. Crescita degli arrivi significa crescita di attrattività: Siena e provincia sono destinazioni che ogni anno attraggono sempre più turisti da ogni parte del mondo. Siamo soddisfatti, ma pure consapevoli di poter fare ancora meglio grazie al lavoro congiunto con associazioni, operatori privati ed enti della città”.Le analisi statistiche sulla movimentazione turistica sono pubblicato online sul sito del Comune di Siena: http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Funzione-turismo-sovracomunale/Statistica-turistica/Movimentazione-Turistica