Alla Fortezza di Montepulciano arriva la ''Borsa del Turismo Valdichiana''

Dopo il successo della missione promozionale in Asia e Oceania, arriva una giornata dedicata agli operatori del settore turistico

Porte aperte alla Fortezza di Montepulciano, a partire dalle ore 9:00 di lunedì 26 Marzo, per la nuova edizione della “Borsa del Turismo Valdichiana”, un’intera giornata dedicata agli operatori del settore turistico, organizzata dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese. L’evento sarà un’importante occasione per sviluppare rapporti commerciali e accordi di collaborazione tra gli oltre 30 buyer esteri selezionati e i seller del territorio.Sono inoltre previsti eventi formativi “Hospitality Evolution” rivolti agli operatori turistici e approfondimenti dedicati al tema dell’ospitalità e dell’innovazione di settore. Il programma completo e le modalità di iscrizione possono essere consultati sul sito www.borsaturismovaldichiana.it.I buyer esteri parteciperanno inoltre a un educational tour che toccherà i dieci comuni della Valdichiana Senese. Sia il workshop B2B che l’educational tour, precisa Doriano Bui, Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese “Sono parte integrante del programma di attività individuate all’interno del Piano turistico triennale 2018-2020 volto a promuovere la Valdichiana Senese come destinazione turistica. La Borsa del Turismo Valdichiana è soltanto l’ultimo degli appuntamenti del mese di Marzo, scelta quest’anno come luogo di formazione dagli studenti dell’Istituto Francesco Redi di Montepulciano a indirizzo turistico, che assisteranno all’evento”.Nel corso delle ultime settimane di intensa attività, degna di nota è stata la partecipazione all’ITB di Berlino, la più importante fiera dedicata al turismo internazionale in Europa, dove si sono svolti incontri con agenzie e tour operator che mostrano sempre più interesse per il nostro territorio.Si è inoltre da poco conclusa la missione promozionale in Asia e Oceania, che ha visto la presentazione delle offerte turistiche dei dieci comuni della Valdichiana senese di fronte a platee selezionate, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Nella prima parte del viaggio si sono svolti incontri con tour operator di Melbourne, Sidney e Auckland: l’Italia risulta infatti il secondo paese europeo prediletto dai viaggiatori australiani, che mostrano un interesse crescente per le mete al di fuori degli ordinari circuiti turistici. Successivamente, grazie alla collaborazione con l’Enit di Seoul e le Camere di Commercio di Tokyo e Osaka, la missione si è spostata in Giappone e in Corea per presentare nei rispettivi mercati l’offerta turistica della Valdichiana Senese.Un ringraziamento particolare all’azienda Incartatutto s.r.l. di Po' Bandino - Città della Pieve che supporta la nuova edizione della “Borsa del Turismo Valdichiana”.