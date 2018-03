Col treno a vapore nel tempio dell’antiquariato a Buonconvento

E’ possibile attraversare un Parco Naturale patrimonio dell’Unesco al traino di uno sbuffante treno a vapore? E’ possibile allo stesso tempo attraversare le più belle biancane delle Crete Senesi e le terre del Brunello di Montalcino per poi sbarcare in uno dei borghi più belli d’Italia, una città murata a presidio dell’antica via Francigena?Col Treno natura tutto ciò è assolutamente possibile, lunedì 2 aprile. Il gigante di ferro partirà dalla stazione di Siena alle 8,55 per fare prima scalo ad Asciano e poi una sosta di mezz’ora a Monte Antico per la manovra e l’abbeverata della locomotiva. Scene di altri tempi e altri tempi nel senso stretto del termine giacché tutto ciò avrà luogo in tempi assolutamente godibili.Un viaggio nel passato per sbarcare alle 12,00 a Buonconvento dove ad attendere i passeggeri sarà la Fiera Regionale dell’Antiquariato, proprio a ridosso della possente cinta muraria medievale. Ma il tuffo nel passato non si limiterà alle bancarelle giacché per l’occasione si dischiuderanno come due scrigni il Museo di Arte Sacra col suo insospettabile carico di tesori oltre al Museo della Mezzadria, anch’esso un unicum nel suo genere. E per chi non si accontenta ancora, l’offerta enogastronomica che troveranno a passeggeri del treno natura sarà superba, assolutamente all’altezza della fama di queste terre. Disponibili anche dei percorsi trekking negli immediati dintorni.La ripartenza da Buonconvento è prevista alle 16,58. L’arrivo a Siena alle 17,35.Per informazioni e prenotazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. tel 0577/48003 oppure 347\1270072 (Giuseppe).