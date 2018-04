Turismo, Stefano Ciuoffo giovedì a convegno a Siena

"Fra identità e bellezza: Siena, un valore aggiunto per la Toscana". È questo il titolo dell'iniziativa in programma domani, giovedì 19 aprile, alle ore 16.30, presso il Complesso del Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo, a Siena.L'evento, che è organizzato dall'assessorato alle Politiche per il Turismo del Comune di Siena in collaborazione con Anci Toscana, Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, offrirà lo spunto per un confronto ed una raccolta di idee e riflessioni sul futuro delle politiche turistiche.Apertura dedicata alla raccolta di spunti e suggerimenti che i partecipanti potranno lasciare al ‘Tavolo delle Idee', compilando un post-it della lunghezza di un tweet. Successivamente spazio agli interventi del sindaco di Siena Bruno Valentini e dell'assessore comunale al turismo Sonia Pallai che illustrerà la strategia di marketing di destinazione e i progetti sviluppati per la città. A seguire gli interventi di Francesco Tapinassi, dirigente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Stefano Landi, Presidente SL&A Turismo.Nella sessione pomeridiana ci sarà una tavola rotonda a cui prenderanno parte Alberto Peruzzini, direttore di Toscana Promozione Turistica, Paolo Chiappini, direttore di Fondazione Sistema Toscana, Alessandro Tortelli, direttore del Centro Studi Turistici di Firenze, di Simone Gheri, direttore di ANCI Toscana, di Alessandro Brilli, direttore di Rete imprese Italia Siena, e di Bruno Valentini. Le conclusioni saranno affidate all'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo.