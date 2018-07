Inaugurazione dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana all'Università per Stranieri a Siena, 101ª annata

Martedì 17 luglio, alle 11.30, nell’Aula Magna di Piazza Rosselli a Siena si svolgerà la tradizionale inaugurazione dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri dell’Università per Stranieri di Siena, un appuntamento importante e consueto per segnare l’avvio della 101° annata di corsi di italiano a stranieri, dopo aver ricordato nel 2017, con un anno pieno di eventi il raggiungimento dei 100 anni della Scuola di lingua italiana per stranieri, poi diventata dal 1992 primo nucleo dell'attuale università.La giornata di inaugurazione inizia alle 11.30 con il saluto del Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, prof. Pietro Cataldi e prevede gli interventi di Carla Bagna, direttrice del Centro CLUSS, e di Sabrina Machetti, direttrice del Centro CILS, oltre che di autorità e studenti.Anche quest’anno i corsi estivi sono rappresentativi della ricca attività di formazione linguistica in italiano che si svolge tutto l’anno e che vede l’arrivo a Siena di studenti da tutto il mondo, da circa 100 paesi. In generale, nell’Ateneo si rileva la presenza costante di tre poli: gli studenti europei, gli studenti orientali provenienti da Cina e Giappone, gli studenti che arrivano dagli USA.In crescita i programmi costruiti per soddisfare le esigenze di specifici pubblici: nel primo semestre 2018, sono stati presenti programmi di 8 diverse università americane, si sono consolidati i programmi con La Sorbonne di Abu Dhabi, l’Università di Portorico, con il liceo di eccellenza Caoyang 2 di Shanghai, è proseguito l’arrivo di studenti turchi delle scuole e licei bilingui di Istanbul.Ottimo il gradimento dei corsi, che registra oltre il 94% di soddisfazione dalle analisi dei questionari.Come di consueto l’Università per Stranieri di Siena, in occasione dell’inaugurazione, ospita nel pomeriggio alle 17.30 il tradizionale Appuntamento musicale dell’Accademia Musicale Chigiana con gli allievi dei corsi di flauto del Maestro Patrick Gallois e di clarinetto del Maestro Alessandro Carbonare, accompagnati al pianoforte dai pianisti Luigi Pecchia e Monaldo Braconi.