Corsi a numero programmato 2018/2019: aperte le iscrizioni per le selezioni all’Università di Siena

Sono aperte le iscrizioni alle selezioni per i corsi a numero programmato dell’Università di Siena in Biotecnologie, Dentistry and dental prosthodontics, Medicina e chirurgia e Professioni sanitarie per l’anno accademico 2018/2019.Prima scadenza il 24 luglio per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, Dentistry and dental prosthodontics, e in Medicina e chirurgia. Il numero dei posti disponibili al primo anno del corso in Dentistry and dental prosthodontics è 26 per i cittadini comunitari e non comunitari equiparati e 10 per i cittadini non comunitari residenti all’estero. La prova si terrà il 13 settembre presso il centro didattico del Policlinico Le Scotte.Sono 221 i posti disponibili per Medicina e chirurgia, più 2 per cittadini non comunitari residenti all’estero. La prova di ammissione si terrà il 4 settembre presso il centro didattico del Policlinico Le Scotte.Scade l’8 agosto il termine per iscriversi alla selezione per il corso di laurea in Biotecnologie: 72 posti più 2 per cittadini non comunitari residenti all’estero (di cui uno riservato ai cittadini cinesi che hanno aderito al Progetto Marco Polo). La prova è programmata per il 7 settembre presso il centro didattico del Policlinico Le Scotte.Sempre l’8 agosto si chiude il bando per partecipare alla selezione per i corsi di laurea delle Professioni sanitarie. I posti per il prossimo anno accademico sono così ripartiti: Dietistica 12+2; Fisioterapia 25+1; Igiene dentale 15+2; Infermieristica 205+11; Logopedia 20+1; Ortottica e assistenza oftalmologica 12+4; Ostetricia 15+2; Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 24+2; Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 11+1; Tecniche di laboratorio biomedico 20+2; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 15+2. La prova si terrà il 12 settembre, sempre al Policlinico Le Scotte.Tutti i bandi, con le informazioni dettagliate per l’iscrizione, sono pubblicati on line nelle pagine del portale dell’Ateneo dedicate ai corsi a numero programmato: https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato-2018-2019