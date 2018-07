Aprono le immatricolazioni per l’anno accademico 2018/2019 all'Università di Siena

Dal 23 luglio la procedura interamente on line. Attivi tanti servizi di informazione e consulenza per i ragazzi e le famiglie

Si aprono lunedì 23 luglio all’Università di Siena le immatricolazioni per l’anno anno accademico 2018/2019.Fino al 31 ottobre, attraverso la procedura completamente on line disponibile sul portale dell’Ateneo dedicato, all’indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it , sarà possibile immatricolarsi o perfezionare la procedura di preimmatricolazione ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico dell’Ateneo senese.Il 23 luglio si aprono anche le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale, che proseguiranno fino al 20 dicembre 2018.Per i corsi per cui è previsto il numero programmato, invece, è necessario consultare i singoli bandi, che indicano le scadenze e le modalità per partecipare alle selezioni (https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato-2018-2019 ).Durante tutto il periodo, sarà attivo presso l’ufficio Coordinamento procedure studenti e didattica l’Helpdesk immatricolazioni, che offrirà supporto tecnico e informazioni sulle tempistiche e le procedure. L’Helpdesk è contattabile lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 14 alle 15.30 e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al numero telefonico 0577 235511, oppure tramite mail all'indirizzo di posta elettronica immatricolazioni@unisi.it.Inoltre per tutte le informazioni è possibile contattare l’URP- Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, al numero verde 800221644 (solo da rete fissa) oppure al numero 0577 235555, dal lunedì al venerdì dalle 9.20 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 14 alle 16.Per chi vuole rivolgere specifiche domande ai docenti dei corsi di studio di proprio interesse, è disponibile anche il calendario estivo dei colloqui di orientamento individuale: presso ogni dipartimento, per ciascun corso, i professori saranno disponibili ad incontrare i ragazzi e le loro famiglie fino al mese di settembre, secondo giorni e orari stabiliti, pubblicati on line ( https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento-gli-studenti/calendario-colloqui-con-i-docenti ).Infine, chi ha ancora dei dubbi sulla scelta del proprio percorso può rivolgersi al “Punto di ascolto e consulenza” attivato dall’Ateneo, che offre su appuntamento colloqui di orientamento alla scelta personalizzati, orientamento professionale, consulenza psicologica e coaching, ascolto e inclusione.Lo sportello si trova presso la Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service, in via Valdimontone 1, Siena ed è contattabile via mail o telefono (ascoltoattivo@unisi.it - tel. 0577 235393).