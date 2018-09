Performance positiva per l’Università di Siena nella classifica internazionale Times Higher Education

Sale nel ranking, è tra i migliori Atenei italiani e nel mondo

L’Università di Siena ha ottenuto un altro positivo riconoscimento nelle classifiche internazionali. Migliorando notevolmente la propria performance rispetto allo scorso anno, è infatti al dodicesimo posto in Italia, pari merito con altri Atenei, nel ranking Times Higher Education, che considera solo le prime 1258 Università del mondo.L’Università di Siena, che a livello mondiale risulta nella posizione tra 351 e 400, viene censita in questa classifica internazionale insieme a soli altri 42 Atenei del nostro Paese, collocandosi dunque in evidenza tra i migliori, tanto più se si considerano solo gli Atenei pubblici generalisti, cioè quelli che erogano corsi triennali e specialistici in numerosi ambiti disciplinari.L’Ateneo senese ottiene in quest’ultima classifica Times Higher Education una performance notevole nelle citazioni dei lavori di ricerca dei docenti, nell’internazionalizzazione, nella didattica e nei rapporti con le imprese. Già lo scorso luglio, sempre per Times Higher Education l’Università di Siena si era posizionata quarta in Italia e tra le migliori in Europa in un focus sulla didattica.