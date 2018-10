''Ecologia del desiderio'': presentazione teatralizzata del libro di Antonio Cianciullo

Venerdì all'Università di Siena, il giornalista sarà insieme all'attore Alberto Fortuzzi

Una nuova e accattivante lettura dell’ecologia, non fatta di divieti e rinunce ma di opportunità, piaceri e sfide. E’ quella che propone il giornalista Antonio Cianciullo nel libro “Ecologia del desiderio” (Ed. Aboca) che l’autore presenterà all'Università di Siena, domani alle ore 19, nel chiostro del palazzo di San Niccolò. Con lui, in una presentazione teatralizzata ironica ed autoironica, ci sarà l’attore Alberto Fortuzzi.L’evento, promosso nell’ambito dell’Open day di Sienambiente, è organizzato in collaborazione con l’Università di Siena."Se l'ambientalismo viene presentato come un lungo elenco di privazioni, di abitudini da cancellare, di azioni da non fare resterà relegato in una nicchia di fan della decrescita" - si legge nella descrizione del libro -. "Siamo sull'orlo della prima estinzione di massa causata da una sola specie, quella che si autodefinisce sapiens. Lanciare l'allarme è giusto: dobbiamo cambiare il modo di produrre e di vivere" - scrive Cianciullo. "Per evitare il collasso degli ecosistemi serve un progetto largamente condiviso, capace di muovere i grandi numeri: energia pulita ed efficiente; edifici a zero emissioni e a grande comfort; sistemi di trasporto più veloci, rilassanti, sicuri; grandi aree verdi come templi di rigenerazione fisica e psicologia; cibi che danno piacere senza farcelo pagare caro. Perché questo avvenga, si deve rendere la prospettiva ecologista, con i suoi formidabili contenuti, seduttiva, desiderabile, a portata di mano." "Possiamo fare pace con l'idea di crescita dandole un senso diverso da quello che le viene generalmente attribuito: una crescita delle opportunità e dei piaceri che rispetta i limiti della fisica. Un'ecologia del desiderio invece di un'ecologia del dovere."Antonio Cianciullo, giornalista e scrittore, segue i temi ambientali per il quotidiano “la Repubblica”. Tra i suoi libri, "Atti contro natura" (Feltrinelli, 1992), "Il grande caldo" (Ponte alle Grazie, 2004), "Soft economy" (Rizzoli, 2005, con Ermete Realacci) e "Dark economy" (Einaudi, 2012, con Enrico Fontana).