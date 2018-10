All'Università per Stranieri presentazione del libro ''Lui, io, noi'' di Dori Ghezzi, Giordano Meacci e Francesca Serafini alla presenza degli autori

Lunedì 8 ottobre, nell'Aula Magna

Nei giorni 9 e 10 ottobre Convegno dedicato a “Borgate romane”

Lunedì 8 ottobre, nell'Aula Magna dell'Università per Stranieri di Siena, si terrà un incontro con Dori Ghezzi, Giordano Meacci e Francesca Serafini, autori del libro “Lui, io, noi” (Einaudi 2018).Il volume è un esperimento di autobiografia a tre voci intorno alla persona e alla memoria di Fabrizio de André. La testimonianza della compagna di una vita si intreccia al racconto degli scrittori Meacci e Serafini.Intervengono, assieme agli autori, Daniela Brogi, Giulia Giovani, Marianna Marrucci.L'incontro, organizzato dall'Università per Stranieri con il patrocinio dal Centro De André e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università degli Studi, rientra nelle iniziative del progetto di Ateneo "#inaltreitalie" ed è l'evento di preapertura del Convegno Borgate romane, che avrà luogo il 9 e 10 ottobre 2018:Incrociando voci e competenze provenienti da discipline e linguaggi diversi Borgate romane rifletterà sulle periferie come spazi dell'immaginario e del tessuto urbano, elaborando nuove possibilità, critiche e didattiche, di sguardo e di studio sulla cultura e sulla lingua italiana.