Training internazionale per gli operatori del placement all'Università di Siena

E' in corso all'Università di Siena, fino al 12 ottobre, una settimana di training per placement officers all'interno del progetto internazionale “Joint Enterprise University Learning” (JEUL), coordinato dal professor Maurizio Pompella e volto al potenziamento della didattica tra Europa e Oriente.Il progetto, finanziato dal Programma Erasmus Plus dell’Unione Europea con il coordinamento dell’Ateneo senese, coinvolge università europee, cinesi e vietnamite e mira a rafforzare la collaborazione con le imprese.Nelle giornate di lavoro in Ateneo, il Placement Office dell’Università di Siena e i partner del progetto si confronteranno sulle iniziative e le attività per promuovere l'incontro tra studenti, laureati e mondo del lavoro, dagli accordi con enti ed aziende, all'orientamento in uscita e alla consulenza nella ricerca e nei contatti, nella stesura dei curriculum e nella preparazione ai colloqui.Informazioni sul progetto JEUL sono disponibili alla pagina: https://www.unisi.it/internazionale/programmi-europei-di-formazione-e-mobilit%C3%A0/progettazione-la-mobilit%C3%A0-e-la-formazion-5