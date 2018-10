Charles Perrings, autorevole figura nell'ambito dell'economia ambientale a livello mondiale, all'Università di Siena per il seminario ''The Economics of Conservation''

Charles Perrings, autorevole figura nell'ambito dell'economia ambientale a livello mondiale, sarà ospite dell'Università di Siena domani, 16 ottobre, per il seminario dal titolo "The Economics of Conservation".Il professor Perrings interverrà alle ore 11 presso la sala conferenze del dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, in via Mattioli 10, al terzo piano, per l'iniziativa organizzata dal gruppo di ricerca R4S – Regulation for Sustainability, nell’ambito del corso di Environmental Economics tenuto dal professor Simone Borghesi.Perrings è professore di Environmental Economics alla Arizona State University. E' stato presidente della International Society for Ecological Economics e Direttore del Biodiversity Program del Beijer Institute, Royal Swedish Academy of Sciences, Stoccolma. Ha insegnato alla University of York e University of California, Riverside. E’ stato membro del Royal Society’s Environment Committee del Regno Unito e del Council of Advisors on Science and Technology Working Group on Biodiversity and Ecosystem Services del Presidente degli Stati Uniti.Il seminario sarà introdotto dai saluti del rettore dell'Ateneo senese, Francesco Frati, e dalla presentazione del professor Simone Borghesi. Interverranno la professoressa Silvana Dalmazzone, dell'Università di Torino, e la professoressa Ann Kinzig, dell'EcoServices Group, Arizona State University.L'incontro è aperto alla partecipazione di tutti gli interessati.