UniSi: aperte le preiscrizioni al corso intensivo per conseguire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico

Il corso è organizzato ad Arezzo dal Dipartimento dell’Università di Siena per tutti coloro che già lavorano ma non possiedono la laurea in Scienze dell’educazione e della formazione

Sono aperte fino al 29 ottobre all’Università di Siena le preiscrizioni al corso intensivo per acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (60 crediti). L’Università di Siena proporrà il corso ad Arezzo, dove ha sede il Dipartimento di Scienze della formazione.Dopo un lungo vuoto normativo, l’accesso alla professione di educatore, tanto nei servizi pubblici che in quelli privati, è stato regolamentato dai commi 594-601 della Legge finanziaria 2017, che richiedono il possesso del diploma di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L 19). In via transitoria, la stessa legge ha previsto che coloro che già lavorano ma non hanno il titolo possano acquisire la qualifica frequentando i corsi intensivi organizzati dagli atenei.Per ulteriori informazioni gli interessati possono consultare il sito web del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Ateneo all'indirizzo www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/formazione-continua/corso-intensivo-di-formazione-la-qualifica-di-educatore-professionale