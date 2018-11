Raccolta fondi dell’associazione USiena Alumni dell’Università di Siena per l’istituzione di una borsa di studio in memoria di Marc Tossou Assiogbon

Lo studente dell’Ateneo proveniente dal Togo recentemente scomparso

L’associazione dei laureati dell’Università di Siena “USiena Alumni” lancia una raccolta fondi dal basso per finanziare una borsa di studio per studentesse e studenti del Togo meritevoli, iscritti all’Università di Siena, in memoria di Marc Tossou Assiogbon, studente del corso triennale in Economia scomparso quest’anno in seguito ad un tragico incidente.Il crowdfunding consentirà anche di acquistare la lapide che Marc non si è potuto permettere.Marc era arrivato a Siena dal Togo nel 2013 per frequentare l’Università e si era subito integrato con il resto della comunità multietnica dell’Ateneo. Aveva terminato tutti gli esami e per sostenersi economicamente aveva già trovato un lavoro, quando, nell’agosto 2017, è stato vittima di un brutto incidente in bicicletta, e dopo mesi di lotta è deceduto, a 24 anni, lasciando la famiglia e gli amici distrutti per la sua perdita.“Siamo orgogliosi di dimostrare con un gesto concreto – spiega Cinzia Angeli, presidente di USiena Alumni - che la nostra associazione è davvero una forza positiva per la società, un mezzo per continuare ad esserci l'uno per l'altra, per contribuire a realizzare progetti individuali e collettivi che vanno oltre il percorso di studio e, in qualche caso, oltre la vita di ognuno di noi”.“I valori che abbiamo imparato nella nostra Università – prosegue - la solidarietà, il senso della comunità, il senso di orgoglio e appartenenza, non li portiamo solo nella nostra dimensione professionale, ma anche in quella personale. Per questo vi chiediamo una piccola, ma grande donazione. Donate per dare una lapide a Marc e per dare una borsa di studio a chi è venuto dal Togo per studiare a Siena, perché così contribuirete a compiere un’azione in grado di testimoniare che il nostro Ateneo c'è, che è inclusivo e sa prendersi cura dei ragazzi che accoglie. Ragazzi come eravamo noi quando eravamo studenti e come era Marc”.E’ possibile partecipare alla raccolta fondi collegandosi all’indirizzo web https://www.gofundme.com/xmczwv-grant-in-onore-di-marc Sul sito www.alumni.unisi.it sarà costantemente aggiornata la rendicontazione di quanto raccolto, e saranno pubblicate le modalità di assegnazione della borsa di studio e le spese sostenute per la lapide.