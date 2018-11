''Qualità in Medicina del lavoro'': giornata di presentazione del progetto di alta formazione

In collaborazione tra Università di Siena, Azienda ospedaliero-universitaria senese e INAIL Direzione Regionale Toscana

Si terrà giovedì 15 novembre, presso l'auditorium del Santa Chiara Lab dell'Università di Siena, la prima giornata del progetto di alta formazione "Qualità in Medicina del lavoro", che vede la collaborazione tra l'Ateneo, l'Azienda ospedaliero-universitaria senese e la Direzione regionale dell'INAIL.La giornata sarà aperta, alle ore 10, dal rettore Francesco Frati, dal direttore regionale dell'INAIL Toscana, Giovanni Asaro e dal direttore generale dell'AOUS, Valtere Giovannini, e sarà l'occasione per presentare l'accordo di collaborazione recentemente stipulato tra le tre istituzioni e l'avvio del progetto di formazione teorico-pratica destinato ai medici e agli specializzandi in medicina del lavoro.Interverranno, moderati da Gabriele Cevenini, docente di Bioingegneria elettronica e informatica dell'Università di Siena, e da David Maccioni, dirigente della Direzione Territoriale Arezzo-Siena, Massimo Paoli, Inail sovrintendenza Sanitaria Toscana, che parlerà del "Quadro di riferimento infortuni sul lavoro e malattie professionali in Toscana"; Loretta Fabbri, docente di Didattica e Pedagogia Speciale dell'Ateneo senese, su "Problemi e nuovi strumenti didattici nella formazione per adulti"; Alessandro Resti, Inail sovrintendenza Sanitaria Toscana, su "Collaborazione integrata tra medici INAIL e medici delle istituzioni sul territorio". A seguire, il dibattito e le conclusioni di Giuseppe Battista, docente di Medicina del lavoro dell'Università di Siena e coordinatore del progetto.