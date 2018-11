Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho all'Università di Siena

Giovedì 15 novembre giornata di approfondimento su “Ecoreati, geomafie, geoterrorismo: aspetti operativi” per il ciclo di incontri su “Globalizzazione e crimine organizzato”

Domani, giovedì 15 novembre, sarà a Siena ospite dell'Ateneo Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per parlare di “Ecoreati, geomafie, geoterrorismo: aspetti operativi”.L'incontro fa parte del ciclo di appuntamenti di approfondimento su “Globalizzazione e crimine organizzato” promossi dall’associazione degli studenti di Giurisprudenza Elsa Siena e dedicati all'evoluzione delle mafie in seguito alla globalizzazione dell’economia.Insieme a Cafiero de Raho, nell'aula magna del palazzo del Rettorato, a partire dalle ore 11, interverranno Antonino Saggio, Università di Roma“La Sapienza” su “Rifiuti Multitasking da crisi a risorsa”, Gaetano De Francesco, dottore di ricerca in Architettura e Alessandro Perosillo, architetto su "La possibilità della trasformazione dei rifiuti in risorsa in due progetti”.Nella sessione pomeridiana, dalla ore 15.30, il vice questore Ivan Lanzillo parlerà de “La direzione di uffici infoinvestigativi: aspetti operativi, comunicativi e strategici”, seguito da Fabio Marco Fabbri, storico, ricercatore Istituto Puškin di Mosca su “Geomafie e Geoterrorismo nell’area sud mediterranea: analisi storico-sociologica” e da Arturo Diaconale, giornalista, già consigliere di amministrazione Rai, con l'intervento dal titolo “Non fermarsi alla verità supposta: le conseguenze della narrazione delle inchieste da parte dei giornalisti”.Il programma completo delle giornate è on line: http://www.congressi.unisi.it/globalizationandorganizedcrime/