L’Università di Siena con i suoi tecnici e il suo personale sta lavorando per la messa in sicurezza dell’Orto botanico, che è chiuso al pubblico dal 29 ottobre, a causa del maltempo che ha causato alcuni danni.Pochi alberi sono stati gravemente lesionati dal vento e dovranno essere abbattuti, mentre alcuni alberi hanno bisogno di essere potati. Gli interventi sulle piante sono già iniziati, mentre si stanno programmando alcuni interventi sul tetto degli edifici dentro il giardino, per la totale messa in sicurezza.