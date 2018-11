''L’inclusione dei richiedenti asilo'', iniziati i lavori di simulazione parlamentare: gli studenti universitari scrivono un disegno di legge

Sono iniziati oggi i lavori di simulazione parlamentare che porteranno un gruppo di studenti dell'Università di Siena a scrivere un disegno di legge sul tema dell'inclusione dei richiedenti asilo, testo che sarà poi depositato in Parlamento, con la collaborazione della deputata Stefania Pezzopane.Grazie all'iniziativa di "Open legislation" promossa dall'associazione studentesca Elsa di Siena, 20 studenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia proporranno, discuteranno, emenderanno e voteranno il disegno di legge, simulando perfettamente i procedimenti e l’iter dei lavori dell’assemblea parlamentare. Dopo alcuni incontri di formazione, i lavori sono iniziati oggi nel palazzo della Prefettura di Siena. Domani 21 novembre il gruppo di studenti continuerà la discussione nel palazzo del Rettorato dell'Ateneo, mentre il dibattito e la votazione finale si svolgeranno il 22 novembre presso l'Archivio di Stato, quando sarà scelto il disegno di legge che risulterà il più votato e il più adeguato ad essere depositato in Parlamento. Una commissione assegnerà anche i premi per il “miglior parlamentare” e il “miglior oratore”.