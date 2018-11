Si è tenuto oggi, mercoledì 21 novembre, nell'Aula magna del Rettorato dell'Università di Siena, l'incontro "L'Europa, lo sport e la promozione della salute. Come migliorare e mantenersi in buona forma fino all'età avanzata".Nel corso dell'incontro è intervenuto il nuotatore Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney nel 2000 e campione mondiale a Fukuoka nel 2001, quattordici volte campione europeo.L'incontro ha avuto lo scopo di sensibilizzare e informare sui benefici per la salute che comporta lo svolgimento di uno sport, o di un’attività fisica regolare. Sono intervenuti medici e docenti universitari, nel quadro della promozione della salute a livello europeo.