''Il laboratorio nelle malattie autoimmuni'', corso di formazione dell’Università di Siena per 30 laureati

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione post laurea dell’Università di Siena “Il laboratorio nelle malattie autoimmuni”.Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze sugli aspetti epidemiologici, fisiopatologici, diagnostici e clinici al fine di far acquisire le competenze gestionali nel campo della diagnostica delle malattie autoimmuni.E’ destinato ai laureati in Scienze biologiche, Professioni sanitarie tecniche, Biologia, Tecnico di laboratorio biomedico e titoli equiparati, per un numero di posti massimo di 30.La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 14 dicembre esclusivamente online tramite il sito internet https://segreteriaonline.unisi.it Le attività didattiche del corso, della durata di un anno, si svolgeranno presso il polo didattico del Policlinico Le Scotte a partire da gennaio 2019.Il bando, con tutte le informazioni per iscriversi, è disponibile on line alla pagina https://www.unisi.it/didattica/corsi-di-formazione