Unistrasi sempre più internazionale: inaugurato un desk dell'Ateneo a Shangai

E' stato inaugurato un desk dell'Università per Stranieri di Siena a Shangai, nella Repubblica Popolare Cinese. L'apertura del desk è un'ulteriore tappa per sviluppare le relazioni tra l'Ateneo e le istituzioni cinesi, importante per favorire una corretta promozione delle iniziative didattiche e culturali dell'Università per Stranieri di Siena e per rafforzare le attività di orientamento rivolte al pubblico cinese direttamente in Cina. Per l'apertura del punto informazioni l'Università per Stranieri di Siena ha firmato un accordo con la Shanghai Jingyue Cultural Communication Ltd.Presenti alla cerimonia di inaugurazione il Pro-Rettore Mauro Moretti, Roberto Pagani, addetto scientifico presso il Consolato Generale d'Italia a Shanghai, Xing Jianjun, responsabile dell'Uni-Italia in Cina, Emanuela Vizzarro, rappresentante della Camera di Commercio Italiana in Cina, Xi Jiwei, responsabile del desk a Shanghai, gli ex-alunni e i partner cinesi dell'Università per Stranieri di Siena.