Elezioni studentesche all’Università di Siena: Link Siena la lista più votata, affluenza in crescita

Si sono svolte all'Università di Siena le elezioni delle rappresentanze studentesche per il biennio 2018-2020.Gli studenti hanno votato per rinnovare le loro rappresentanze nel Consiglio studentesco, in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione, nei Consigli di dipartimento, nei Comitati per la didattica, nel Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità.Buona l’affluenza ai seggi: hanno votato il 20,71% degli studenti, rispetto al 13,44% registrato nel 2016, nella scorsa tornata elettorale. Per quanto riguarda il Consiglio studentesco e gli Organi di governo dell’Ateneo, Senato accademico e Consiglio di amministrazione, la lista che ha ottenuto più voti è stata Link Siena, seguita da Gioventù universitaria. Lunedì prossimo saranno pubblicati i risultati relativi a tutti gli Organi e i risultati dell’assegnazione dei seggi.