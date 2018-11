Il Corecom premia Ilaria Bidini, laureata all’Università di Siena, come migliore comunicatore toscano insieme a Iacopo Melio

Le congratulazione del Direttore del Dipartimento di Arezzo Ferdinando Abbri

Ilaria Bidini, laureata nei mesi scorsi in Scienze dell’educazione e della formazione presso il Dipartimento di Arezzo dell’Università di Siena, è stata nominata dal Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), insieme a Iacopo Melio, “comunicatore toscano dell’anno”. Il riconoscimento viene assegnato dal Corecom a giovani che si sono distinti nel comunicare e divulgare un tema di rilevanza sociale.Ilaria, 33enne di Arezzo, è affetta da una patologia invalidante e si batte da anni per i diritti dei disabili, contro i pregiudizi e gli stereotipi sulla disabilità, e contro il bullismo e la violenza in rete. Nel giugno 2017 ha girato un video, diffuso sul web e in tv, in cui legge gli insulti ricevuti per mostrare la violenza a cui può arrivare un cyber-bullo. Alla sua vicenda e al ruolo dell’educazione per sconfiggere il bullismo ha dedicato la tesi di laurea, un lavoro seguito dalla professoressa Loretta Fabbri.“Mi congratulo con Ilaria per questo riconoscimento – commenta Ferdinando Abbri, direttore del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena, con sede ad Arezzo - . Il messaggio sociale di Ilaria è arrivato a tantissime persone grazie alla sua forza, al suo coraggio e alla sua determinazione”.La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 7 dicembre alle ore 11 a Firenze, presso la sala delle feste di Palazzo Bastogi.