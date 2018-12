Il rettore dell'Università di Siena Francesco Frati, a nome suo personale e di tutto l'Ateneo, esprime profondo dolore per la morte di Caroline, la studentessa trovata senza vita, ieri 2 dicembre, nella residenza universitaria nella quale viveva. "La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità - ha detto Frati - e in particolare tra gli studenti e i docenti del Corso di Laurea in Chemistry e del dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia".