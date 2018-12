La professoressa Annalisa Santucci dell’Università di Siena eletta nel Consiglio direttivo della Società Italiana di Biochimica

La professoressa Annalisa Santucci, direttrice del dipartimento di eccellenza in Biotecnologie Chimica e Farmacia dell’Università di Siena, è stata eletta nel consiglio direttivo della Società Italiana di Biochimica e Biologia molecolare.La candidatura è stata espressione dei biochimici toscani sulla base dell’ottima performance del dottorato di ricerca regionale executive “Pegaso” in Biochemistry and Molecular Biology, attivato in collaborazione tra le Università di Siena, Firenze, Pisa e CNR, di cui la Santucci è coordinatrice. La Società Italiana di Biochimica promuove la ricerca scientifica, la conoscenza, la didattica nelle università e nelle scuole della biochimica e della biologia molecolare, e favorisce la collaborazione scientifica e l’innovazione tecnologica con lo scopo di tutelare la vita, la salute umana e l’ambiente.