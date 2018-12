''70 anni di Costituzione. Un dialogo intergenerazionale'', convegno all'Università di Siena

Un convegno all’Università di Siena con Enzo Cheli, vice presidente emerito della Corte costituzionale, e la vice presidente della Corte Marta Cartabia

I contenuti e l’evoluzione della Carta costituzionale italiana, a settant’anni dalla sua entrata in vigore: è il tema del convegno al quale parteciperanno eminenti studiosi e rappresentanti della Corte costituzionale, all’Università di Siena lunedì 17 dicembre. L’incontro, intitolato “70 anni di Costituzione. Un dialogo intergenerazionale”, rappresenta un importante momento di confronto e di dibattito e costituisce l’occasione per presentare i volumi “La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo”, editi quest’anno dal Mulino.Parteciperanno, tra gli altri, il vice presidente emerito della Corte costituzionale, professor Enzo Cheli, la vice presidente della Corte, professoressa Marta Cartabia, e il presidente del Tribunale di Siena, Roberto Carrelli Palombi. Saranno inoltre presenti due tra i curatori dei volumi presentati, i professori Francesco Clementi e Giulio Enea Vigevani. L’incontro è organizzato dalle professoresse Tania Groppi ed Elena Bindi, docenti del dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena. Il convegno, che si terrà a partire dalle ore 15, presso l’aula Magna del rettorato, è stato accreditato dall’Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena e dal Consiglio notarile di Siena e Montepulciano.