All'Università di Siena consegna del Premio di laurea in ricordo di Ilaria Castelli

Studentessa e poi docente e contratto presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Siena, prematuramente scomparsa

Si svolgerà oggi, lunedì 17 dicembre, alle ore 12 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche dell’Università di Siena (via Roma 56, aula 101), la cerimonia di consegna del Premio di laurea in memoria di Ilaria Castelli. Studentessa e poi docente a contratto presso lo stesso Dipartimento, lo scorso anno fu investita da un’auto mentre passeggiava in una strada di campagna vicino a Piombino, aveva 34 anni.Il Premio è stato istituito per volontà della famiglia e riservato a laureati magistrali italiani che hanno discusso una tesi nell’ambito delle reti neurali, del machine learning e della pattern recognition."Questo premio – dice il direttore del Dipartimento universitario, Andrea Garulli – è il modo migliore per ricordare Ilaria, che nel Dipartimento ha lasciato un segno indelebile in quanti hanno avuto occasione di incontrarla, prima come studentessa, poi come dottore di ricerca e professore a contratto. L'affetto e la stima dei colleghi e amici di Ilaria sono la testimonianza viva del suo entusiasmo e del suo amore per la ricerca".