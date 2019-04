''Tuscan Start Up Academy 4.0'', formazione gratuita per studenti e giovani ricercatori su imprenditoria, ricerca e innovazione

Nei prossimi giorni scadono i termini pre presentare le domande a vari corsi all'Università di Siena

Imprenditoria, ricerca e innovazione nella produzione industriale e del mondo del lavoro: su questi temi c’è una nuova opportunità formativa gratuita, “Tuscan Start Up Academy 4.0”, il progetto finanziato dalla Regione Toscana, coordinato dall’Università di Siena e promosso anche dagli altri atenei toscani.I corsi a Siena si terranno al Santa Chiara Lab e saranno rivolti a neolaureati, laureandi di primo o secondo livello, studenti e giovani ricercatori. Molti saranno i percorsi offerti all’interno di questa iniziativa, in vari settori del mondo del lavoro. Scadono domani 30 aprile, i termini per iscriversi a due diversi corsi di formazione: “ALMALE” (periodo giugno/luglio), il corso incentrato sulle tecniche di Machine Learning, e “LIFE” (periodo maggio/giugno), incentrato sul coaching nel settore delle Scienze della Vita. C'è tempo fino al 6 maggio per iscriversi al corso “Industria 4.0x360 gradi” (periodo di svolgimento giugno), il percorso incentrato sull’industria 4.0, mentre Eurofunding (periodo di svolgimento ottobre/novembre) avrà l’obiettivo di dare strumenti e metodi finalizzati alla redazione di proposte progettuali nel settore dei finanziamenti europei per la ricerca, fundraising, crowdfunding e gare d’appalto europee.I bandi, le modalità di iscrizione e i programmi dei corsi sono pubblicati alla pagina web https://www.unisi.it/tsa40